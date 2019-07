Goch : Gabi Theissen tritt als Bürgermeisterkandidatin an

Die 64-jährige Regionaldirektorin des Gocher Hospitals ist nach Jan Baumann die zweite Kandidatin der CDU.

Für eine handfeste Überraschung sorgte am Sonntagvormittag die Gocher CDU: Gabi Theissen, derzeit (ehrenamtlich) stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Goch sowie stellvertretende CDU-Stadtverbandsvorsitzende, hat dem Gocher CDU Stadtverbandsvorstand am Wochenende mitgeteilt, auch in das Rennen um die CDU-Bürgermeisterkandidatur einzutreten. Die 64-jährige waschechte Gocherin ist derzeit Regionaldirektorin des Gocher Wilhelm Anton Hospitals. Vor ihr hatte bereits der 44-jährige Kranenburger Jurist Jan Baumann seinen Hut in den Ring geworfen (wir berichteten).