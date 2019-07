Kleve : Peter Driessen: „Ich will Landrat werden“

SPD, FDP und Bündnisgrüne wollen bei der Kommunalwahl 2020 auf Kreisebene den parteilosen Bürgermeister von Bedburg-Hau als unabhängigen Kandidaten unterstützen. Auf drei Parteitagen sollen die Mitglieder abstimmen.

Die Nachricht ist genau eine Woche alt, aber da sie am Freitagabend von den politisch Verantwortlichen im Rilano Hotel Cleve hoch-offiziell verkündet wurde, sei sie nochmal wiederholt: Peter Driessen, parteiloser Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau, soll nach dem Willen der Kreisvorstände von SPD, FDP und Bündnisgrünen als gemeinsamer Landratskandidat für die Kommunalwahl 2020 aufgestellt werden. Das bekräftigten neben dem kurz zuvor von der Urlaubsinsel Ameland heimgekehrten Driessen die Parteivorsitzenden Norbert Killewald (SPD), Stephan Haupt (FDP) und Bruno Jöbkes (Grüne) Seite an Seite, unterstützt von Jessica Kruchem und Fraktionschefin Birgitt Höhn (Grüne), SPD-Fraktionschef Jürgen Franken und Thomas Wittenburg für die FDP-Fraktion anstelle des aus dem Urlaub grüßenden Chefs Prof. Ralf Klapdor. Der ungewöhnliche Zeitpunkt der Pressekonferenz sei nötig gewesen, „um möglichst schnell auf den RP-Bericht zu reagieren“, und er sei eigentlich ganz anders geplant gewesen, sagte Hauptdarsteller Peter Driessen.

Parteitag Einen wahren Parteitag-Marathon wird es am 14. September geben. In Kleve startet die Versammlung der 105 Delegierten der SPD um 9.30 Uhr im Konferenzzentrum, Tichelweg 11. Um 10.30 Uhr beginnt die Versammlung der Mitglieder der Bündnisgrünen. Der Ort steht noch nicht fest. Und um 14 Uhrkommen die FDP-Mitglieder zusammen, auch hier steht nicht fest, wo. An allen drei Parteitagen wird sich Peter Driessen den Mitgliedern stellen. Ampel Das Polit-Farbenspiel-Wort von der Ampelkoalition scheuen die Parteichefs wie der Vampir das Sonnenlicht. Damit sei keinerlei Koalitionsaussage verbunden, sagen alle drei unisono. Stand: Juli 2019.

Für die Kreistagsfraktionen legte Jürgen Franken nach: „Wir wollen einen anderen Politikstil im Kreishaus haben“. Er selbst sei schon mal Landratskandidat gewesen und wisse, was es heißt, Klinken zu putzen. Haupt ergänzt: „Viele Kommunen haben dieselben Probleme, für solche Fälle brauchen wir den Kreis als Moderator und als Dienstleister“. Dass seine Partei den größten Spagat hinlegen musste, weil auf Kreistagsebene CDU und FDP in Kooperation eng zusammen arbeiten, ficht Haupt nicht an: „Prof. Klapdor steht zu hundert Prozent dahinter. Wir wollen auch gar nicht diese gut funktionierende Kooperation beenden, sondern wir wollen einfach nur die Rahmenbedingungen verändern“. Ein Signal freilich auch an die Adresse der CDU, deren Kreisparteichef Günther Bergmann in einem RP-Gespräch davon gesprochen hatte, dass die „FDP-Fraktion im Kreistag ohne Not eine gut funktionierende Kooperation aufgekündigt hat“.