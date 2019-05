Goch : Jan Baumann will CDU-Bürgermeisterkandidat in Goch werden

Der 43-jährige Jurist aus Kranenburg hat sich beim CDU-Stadtverband beworben. Bis zum 4. Juli können sich noch weitere Bewerber melden.

Der CDU-Stadtverband Goch hat in seiner Vorstandssitzung beschlossen, die Nominierung für die CDU-Bürgermeisterkandidatur in Goch in einem offenen und transparenten Verfahren durchzuführen. „Mit dem 43-jährigen Juristen Jan Baumann haben wir einen kompetenten Kandidaten für die CDU-Bürgermeisterkandidatur in Goch gewinnen können. Er ist gebürtiger Kranenburger, Karnevalist und Jäger, Mitglied des Kranenburger im CDU-Ortsverband und Gemeindeverbandsvorstandes. Er leitet als Rechtsanwalt erfolgreich eine 20-köpfige Anwaltskanzlei in Kleve und hat zahlreiche private und berufliche Verbindungen nach Goch. Er hat seine schriftliche Bewerbung um die CDU-Bürgermeisterkandidatur a eingereicht. Hierüber freuen wir uns sehr", erklärt Andreas Sprenger, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Gocher Stadtrat. „Weitere Interessenten können noch in das Verfahren einsteigen und sind aufgefordert, bis zum 4. Juli um 13 Uhr ihre Bewerbung beim Stadtverbandsvorsitzenden Stefan Rouenhoff abzugeben." sagt Julian de Vries, Pressesprecher der CDU. „Nach den Sommerferien wird es dann eine Vorstellungstour des oder der Kandidaten in den Ortsverbänden, im Stadtverband und in den CDU-Vereinigungen geben. Hier können sich dann alle Mitglieder der Gocher CDU ein Bild von dem oder den Bewerbern machen. Am Ende können dann die Mitglieder und auch Neumitglieder der Gocher CDU über den CDU-Bürgermeisterkandidaten entscheiden", so de Vries.