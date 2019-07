Marion Müller-Praschma : Abschied nach 50 Jahren Einsatz

Info

Eine Woche, inklusive An- und Abreise, dauert die Pilgerfahrt nach Lourdes. Der Sonderzug hält an zahlreichen Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen. 2019 hielt er in Münster, Dülmen, Haltern, Recklinghausen, Emmerich, Wesel, Dinslaken, Duisburg, Krefeld, Viersen, Mönchengladbach, Köln und Bonn, außerdem gibt es Zubringer von Geldern, Kevelaer, Goch, Kleve, Sonsbeck und Hamburg.





Informationen zu den Kosten und Reiseleistungen gibt es bei der Krankenbruderschaft Rhein-Maas e.V. in 47574 Goch, Motzfelsfstraße 144, Telefon 02823 1358, oder per Mail an krabruder@hotmail.com ­– im Internet ist der Verein auf der Seite www.krankenbruderschaft-rhein-maas.de zu erreichen.