Kalkar : Blühstreifen auf 12.000 Quadratmetern

Auch die Stadt Kalkar reiht sich ein in die Kommunen, die dem Insektensterben etwas entgegen setzen.

Vor Jahrzehnten blühten neben jedem Weizenfeld roter Klatschmohn und blaue Kornblumen. Doch im Laufe der Zeit verschwanden diese Blühstreifen. Mittlerweile hat man festgestellt, wie wichtig diese als Lebensraum für Insekten sind und sät vermehrt neue Blumenwiesen aus. Auch die Stadt Kalkar reiht sich ein in die Kommunen am Niederrhein, die dem Insektensterben etwas entgegen setzen wollen. „Auf einer Fläche von rund 12.000 Quadratmetern haben wir innerstädtisch Blumensamen ausgesät“, erzählte Bürgermeisterin Dr. Britta Schulz. Außerdem beteiligten sich rund 20 Landwirte an dem Blühstreifenprojekt, sie stellten unentgeltlich rund 1,2 Hektar Flächen dafür zur Verfügung.

Während auf den städtischen Flächen – unter anderem 300 Quadratmeter vor dem Friedhof an der Altkalkarer Straße, über 1700 Quadratmeter südlich des Spielplatzes am Stadtpark, insgesamt 2700 Quadratmeter vor der Zweifach-Turnhalle am Kalkarer Schulzentrum und angrenzend an den südlich gelegenen Teich und eine große Fläche am Parkplatz zwischen der Mühle und dem Sportplatz – mehrjährige Blumen gesät wurden, stehen auf den Flächen der Landwirte einjährige Blumen. „Wichtig war uns, dass die Flächen für die Bevölkerung auch zu sehen sind“, sagte Landwirt Michael Seegers, der auch engagiert ist in der Ortsbauernschaft Kalkar-Altkalkar. „Wir wollen zeigen, dass wir Landwirte nicht nur Landwirtschaft betreiben, sondern uns auch um Artenschutz kümmern. Bevor uns seitens der Politik von oben irgend etwas diktiert wird, wollten wir lieber im Vorfeld aktiv werden. Denn ohne Insekten läuft nichts, auch nicht in der Landwirtschaft.“ Er würde sich wünschen, dass jeder, der einen Garten hat, selber ebenfalls eine kleine Ecke als Blühwiese gestaltet.