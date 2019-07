Elten aus Uedem : Zwei Traditionsmarken vom Niederrhein

Uedem Elten, das Uedemer Unternehmen für Sicherheitsschuhe, ist beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach vor einem Jahr als Sponsor eingestiegen. Ein Rückblick auf die Zusammenarbeit in der letzten Spielzeit.

Dieser Eindruck sollte sich in den folgenden Monaten bestätigen. „Wir haben es geschafft, die Zusammenarbeit auf authentische und ehrliche Weise zu leben. Es ging uns nicht darum, nur Werbung zu schalten, sondern auch gemeinsame Aktionen durchzuführen und ein gutes Verhältnis zu schaffen.“ So ist Elten als Sicherheitsschuhpartner der Borussia am Arbeitsalltag des Teams hinter dem Team wesentlich beteiligt. Greenkeeper, Betreuer, Ordner – sie alle tragen die Uedemer Schuhe. Doch auch darüber hinaus finden gemeinsame Events statt. Die Betriebsmannschaft der „Fohlen“ spielte am Borussia-Park eine Partie gegen die extra hierfür ins Leben gerufene „Elten’s Eleven“. Neben dem Spiel gab es für die Mitarbeiter jedoch noch einen besonderen Höhepunkt: Sie wurden mit dem Bus der Profimannschaft in Uedem abgeholt und damit nach Mönchengladbach gebracht, wo sie in einem in Zusammenarbeit mit dem Gladbacher Zeugwart designten Trikot aufliefen.