Hückeswagen : Futtertester vergeben Trophäen

Hückeswagen Hückeswagener Onlinebewertungsportal zeichnet Produkte des Jahres 2019 aus.

Eine Anerkennung ihrer Verdienste rund um Produktentwicklung und Marketing erhielten nun Hersteller, denen eine besondere Ehrung des Hückeswagener Empfehlungsmarketing-Portals FutterTester.de zuteil wurde. Zum fünften Mal wurden jetzt die Auszeichnungen für die „Produkte des Jahres“ verliehen, dafür trafen sich die Verantwortlichen des Testportals gemeinsam mit den Preisträgern in einem feierlichen Rahmen in der Schloss-Stadt.

Auch die Gewinner empfanden die Verleihung des Preises als großen Ansporn und freuten sich über die positive Resonanz der FutterTester und die damit verbundene Auszeichnung. In Empfang nahmen den Preis in den jeweiligen Kategorien Ulrich Strunk (Außendienst) und Thorsten Stoyke (Leitung Marketing) von der Firma Interquell, Dennis Vidal (Sales Manager) aus dem Unternehmen Pets Nature, Stefan Mensch (Key Account / E-Commerce) und Tale Licher (Auszubildende) von Tetra sowie Thomas Wirth (Manager Video & Content Marketing), Oliver Simon (Head of Sales) und Sarah Melingo (Verkaufsleitung Süd) des Herstellers PetsDeli. „Ihre Produkte erhielten jeweils die höchste Gesamtpunktzahl in ihrem Genre“, teilte Schlüter mit. Zu den Bewertungskriterien zählten Verpackung (Design, Haptik, Verschluss), das Produkt (Geschmack, Geruch, Konsistenz, Qualität) sowie die Verträglichkeit.