Hückeswagener Künstlerin stellt in Wipperfürth aus : „Meer und mehr“ – Künstlerin Gudrun Anger stellt wieder aus

Die Hückeswagener Künstlerin Gudrun Anger stellt im Wipperfürther Kunstbahnhof aus. Foto: Anger

Wipperfürth/Hückeswagen Die Hückeswagener Künstlerin Gudrun Anger stellt am dem 4. September im Wipperfürther Alten Seminar aus. Den Schwerpunkt hat sie dabei auf maritime Motive gelegt. Anmeldungenfür die Vernissage werden ab sofort entgegengenommen.

Unter dem Thema „Meer und mehr“ stellt die Hückeswagener Künstlerin Gudrun Anger zusammen mit der Wipperfürther Malerin Brigitte Müller neue Arbeiten in der Nachbarstadt Wipperfürth aus. Eröffnet wird die Ausstellung am kommenden Freitag, 4. September, 18 Uhr, im Alten Seminar, Lüdenscheider Straße 48. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Michael von Rekowski führt die Gleichstellungsbeauftragte von Wipperfürth, Marlies Lützow, thematisch in die Ausstellung ein.

Gudrun Anger hat nach einer Schaffenspause im Jahr 2005 wieder mit dem Malen begonnen. Die Hückeswagenerin besuchte Workshops und Malkurse unter anderem bei Gabriele Hauer in St. Georgen, bei Christiane Reinhardt in Überlingen und bei Andreas Claviez im Kloster Inzigkofen und sammelte dort Inspirationen, die sie in ihrer ganz eigenen Bildsprache umsetzt. Meer-Motive bilden den Schwerpunkt ihrer für die neue Ausstellung ausgewählten Bilder. Wie auch Brigitte Müller, die kranheitsbedingt bei der Vernissage nicht dabei sein kann, malt Gudrun Anger im Offenen Atelier des Wipperfürther Kunstbahnhofs (KuBa). Sie gehört dort zur Gruppe der „MontagsMalerinnen“ mit Dozentin Daphna Koll, die schon wiederholt im Wipperfürther Rathaus gemeinsam ausgestellt haben.

Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen ist eine Voranmeldung zur Vernissage am 4. September nötig. Marlies Lützow nimmt sie unter ☏ 02267 64370 entgegen oder per mail an marlies.luetzow@wipperfuerth.de. Nach der Eröffnung wird die Ausstellung montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet sein, außerdem mittwochs von 14 bis 17 Uhr.

(bn)