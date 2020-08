Hückeswagener spielen Konzert in Wipperfürth : Open Air mit Wasserfuhr-Brüdern

Die Hückeswagener Jazz-Brüder Roman (r.) und Julian Wasserfuhr spielen am 4. September in der Open-Air-Arena Wipperfürth. Foto: Jimmy Katz / ACT

Wipperfürth Die Wipperfürther Konzerttage werden am Freitag, 28. August, von den „Bläck Fööss“ eröffnet. Insgesamt gibt es bis zum 6. September sechs verschiedene Veranstaltungen auf den Ohler Wiesen.

Für Julian und Roman Wasserfuhr ist der Pressetermin in Wipperfürth ein Heimspiel, schließlich kommen sie aus Hückeswagen und sind in der Hansestadt zur Schule gegangen. Mirko Bäumer von den „Bläck Fööss“ musste hingegen sein Handy bemühen, um zum Marktplatz zu gelangen. In drei Tagen wird er erneut anreisen, um mit der kölschen Kult-Band am Freitag, 28. August, 20 Uhr, die Open-Air-Arena auf den Ohler Wiesen zu eröffnen. Ursprünglich wollten „die Fööss“ ihr Bandjubiläum – es gibt sie bereits seit 50 Jahren – mit drei Open-Air-Konzerten auf dem Roncalli-Platz am Kölner Dom feiern. „Das ist natürlich gerade für die älteren Kollegen sehr schade“, bedauert Frontmann Bäumler. „Aber wir haben auch vor Autofahrern gespielt, die noch nicht einmal hupen durften. Da sind wir über Auftritte wie jetzt in Wipperfürth sehr dankbar.“

Im Anschluss an das Auftaktkonzert werden an fünf weiteren Abenden bekannte Größen wie „Kasalla“, das DJ-Duo „Gestört aber Geil“, Mallorca-Partysängerin Mia Julia sowie Comedy-Star Bülent Ceylan in der Nachbarstadt vor jeweils bis zu 1000 Zuschauern auftreten. Auch die Hückeswagener Jazz-Brüder Roman und Julian Wasserfuhr, die mit ihren Jazz-Interpretationen seit 15 Jahren nationale und internationale Erfolge feiern, werden auf den Ohler Wiesen zu hören sein.

„Wir haben uns dieses Jubiläum auch ganz anders vorgestellt“, berichtet Roman Wasseruhr (35), der mit seinem knapp drei Jahre jüngeren Bruder Julian vor zwei Wochen den ersten Auftritt nach fünf Monaten Zwangspause absolviert hatte. „Das war ein tolles Gefühl, das wir sehr vermisst haben.“ Am Freitag, 4. September, spielen sie in der Open-Air-Arena in Wipperfürth.

Veranstalter Björn Lange aus Wiehl hatte in Rekordzeit ein neues Konzept geschnürt, so dass ab kommendem Freitag bis zu 1000 Besucher auf sechs Tribünen und im Innenraum das Live-Event erleben können. „Die Vorgaben waren allerdings etwas strenger“, berichtet er. So musste Lange neben dem obligatorischen Bauantrag und dem dazugehörigen Sicherheitskonzept auch erstmals ein Hygienekonzept erstellen. Lange verspricht, dass die Besucher gefahrlos und unbeschwert schöne Abende genießen könnten.

Das bestätigt Susanne Berger vom Wipperfürther Ordnungsamt, die das Hygienekonzept des Veranstalters bei der Kreisverwaltung eingereicht hatte: „Es gab keine Bedenken und auch keinerlei Beanstandungen.“ Die Besucher müssten sich allerdings bereits beim Ticketkauf legitimieren, damit eine platzgenaue Rückverfolgung der Anwesenden möglich sei. Beim Einlass und beim Gang durch die Arena ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen, der auf dem Platz und damit auch während der Veranstaltungen entfernt werden darf. Eine erhöhte Anzahl von Sicherheitskräften soll für die Sicherheit und die Einhaltung der Corona-Regeln sorgen. Auch beim Kauf der Speisen und Getränke im Arenabereich ist der Mundschutz zu tragen.

Neben den Konzerten der „Bläck Fööss“ und der Wasserfuhr-Brüdern gibt es Auftritte von „Gestört aber geil“ (29. August) und „Kasalla“ (3. September), das Mallorcastyle-Festival mit Mia Julia, Frenzy, Sabbotage und „Schokkverliebt“ (5. September) sowie den Comedianabend mit Bülent Ceylan (6. September).

