135.000 Euro für TB Hückeswagen und zwei Tenniklubs : Warmer Geldregen für drei Sportvereine

Die Gründungsmitglieder bauen in Eigenarbeit den ersten Tennisplatz des TC Blau-Rot Hückeswagen. Foto: TC Blau-Rot

Hückeswagen Gute Nachrichten für TBH, HTC 73 und TC Blau-Rot: Sie erhalten Geld aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte”. Hiermit können Sanierungsstaus an den vereinseigenen Hallen, Plätzen und Klubhäusern reduziert werden.

Von Heike Karsten

Die Freude über die Bewilligungen der Fördermittel ist groß. Drei Hückeswagener Vereine erhalten insgesamt rund 135.000 Euro im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“, die für Investitionsmaßnahmen zur Modernisierung, Instandsetzung und Sanierung gedacht sind.

„Ich freue mich, dass wir mit den nun erteilten Förderentscheiden unseren Vereinen tatkräftig unter die Arme greifen können“, versichert die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz. Mit dem Förderprogramm sei es gelungen, Sanierungsstaus deutlich zu reduzieren. Mehr als 750 Sportvereine aus ganz Nordrhein-Westfalen haben bereits davon profitiert. Gerade die Vereine mit eigenen Sportstätten müssen Jahr für Jahr viel Geld aufwenden, um ihre Hallen, Klubhäuser oder Plätze instand zu halten.

Info Förderprogramm für Sportstätten Was „Moderne Sportstätte 2022“ ist ein Zuschussförderprogramm der NRW-Landesregierung, das Sportorganisationen in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit gibt, Gelder für Sanierungs- oder Mo-dernisierungsmaßnahmen zu nutzen. Die NRW-Bank agiert dabei als Bewilligungsbehörde. Wann Das Programm startete am 1. Oktober 2019. Wie viel Den Sportorganisationen werden über den gesamten Zeitraum (von 2019 bis 2022) insgesamt 266,8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Verteilung der Fördermittel auf die 396 Gemein-degebiete in NRW erfolgt auf der Basis des Fünffachen der Sport-pauschale.

Turnerbund

Für Michael Wolter, Vorsitzender des TB Hückeswagen, kommt das Förderprogramm genau zur richtigen Zeit. „Ich habe schon im Spätsommer vorigen Jahres die ersten Angebote für eine neue Heizung eingeholt”, berichtet er. Die Gas-Luftheizung der vereinseigene Halle an der Schnabelsmühle sei schon sehr alt und kaum noch zu reparieren, sollte sie ihren Dienst versagen. Nachdem der Verein einen Vorantrag an die Sportstätten-Förderung eingereicht hat, wurden dem TBH nun 74.712 Euro für die energetische Modernisierung der Hallenheizung bewilligt. „Das sind 90 Prozent der gesamten Maßnahmen”, rechnet Wolter vor.

Geplant ist nun kurzfristig der Einbau eines neuen Umluftgeräts in Wärmepumpentechnik. Eine „große Nummer” für den Verein: „Wir haben zwar entsprechende Rücklagen, aber nicht in der Höhe”, betont der Vorsitzende, der hofft, mit der Modernisierung der Technik auch die Betriebskosten in Zukunft senken zu können. Fünf Gewerke, vom Elektro- bis zum Malerbetrieb, sind an den Arbeiten beteiligten und müssen koordiniert werden.

Die vereinseigene Halle des TBH an der Schnabelsmühle ist bereits 61 Jahre alt. Foto: BM-Archiv

Auf die lange Bank schieben will der Vorstand die Maßnahmen auf keinen Fall. „Wir werden nichts gefährden, was uns so viele Vorteile bringt”, betont Wolter. Zunächst müsse jetzt der Zuwendungsantrag über das Förderportal des Landessportbundes gestellt werden. Das Verfahren sei für einen ehrenamtlich geführten Verein eine neue Herausforderung. „Keiner aus dem Vorstand des TBH hat das schon einmal gemacht”, betont der Vorsitzende.

Tennis-Club 73

Auch der HTC 73 wird mit einer Förderung bedacht, nachdem er im April seinen Antrag eingereicht hatte. Mit 32.547 Euro werden die bauliche und energetische Modernisierung des Klubhauses an der Kölner Straße sowie die Instandsetzung der Zaunanlage und Installation eines Bewässerungssystems gefördert. „Wir hätten es irgendwann machen müssen und freuen uns sehr über die Förderung, zumal in diesem Jahr die Einnahmen durch das Altstadtfest wegfallen”, sagt Vorsitzender Dirk Karthaus.

Das kleine Vereinsgebäude sei bisher durch die Mitglieder selbst instand gehalten worden. Nun kann sich der Tennisclub über eine neue Tür zur Terrasse, sowie die Modernisierung der Heizungsanlage, der Rollladen und deren Kästen freuen.

„Wir haben dazu vorher Angebote von lokalen Handwerkern eingeholt”, berichtet Karthaus. Nun müsse der Antrag bei der NRW-Bank gestellt werden, die das Geld auszahlt. „Wir versuchen die Arbeiten so schnell wie möglich umzusetzen, damit wir im April wieder frisch in die Saison starten können”, fügt der Vorsitzende hinzu.

Die Tennisanlage des HTC 73 an der Kölner Straße. Foto: Stephan Büllesbach

TC Blau-Rot

Eine Sanierung der Platzanlage und des Geräte- und Klubhauses an der Schnabelsmühle steht dem Tennisclub Blau-Rot Hückeswagen bevor. Der Verein erhält dazu eine Förderung in Höhe von 27.788 Euro – was ebenfalls 90 Prozent der Aufwendungen entspricht.

„Wir freuen uns sehr. Das ist ein tolles Programm und eine tolle ­Förderquote”, versichert Jörg Ehrkamp. Der Vorsitzende plant die Wintermonate für die Arbeiten ein, so dass es nicht zu Störungen während des Spielbetriebs kommt. Die Aufträge sollen nach Möglichkeit an die Handwerker am Ort vergeben werden. „Wir konnten die Arbeiten lokal ausschreiben”, betont Ehrkamp.