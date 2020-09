Hückeswagener Irish-Folk-Band spielt im Privatgarten : Benefiz-Gartenparty für das Kinderdorf

Kleinberghausen Benefizkonzert und Gartenkunst zugunsten des Kinderdorfes – Künstler Peter Goldstraß und die Folkband „No. 4 Mill Street“ hatten zu einem wohltätigen Sinnesgenuss für Augen und Ohren im privaten Skulpturenpark eingeladen.

Für die Gäste war es ein wahrer Augen- und Ohrenschmaus, geruhsam durch den etwa 2500 Quadratmeter großen Skulpturenpark von Regina und Peter Goldstraß zu wandeln. Es bereitete den 90 geladenen Gästen aus Freundeskreis und Nachbarschaft am Sonntagnachmittag ein staunendes Vergnügen, die unzähligen phantasie-vollen Skulpturen aus Beton, Holz, Glas und Metall zu betrachten, die Hobbybildhauer Peter Goldstraß seit vielen Jahren in eigener Kellerwerkstatt gestaltete und mit denen er seinen privaten Park in der Kleinberghauser Straße in eine Kunstoase verwandelt hatte (die BM berichtete). Und während sich die Augen an den prachtvollen Blumenbeeten, dem leise plätschernden Bach, den schattenspendenden Bäumen und den allgegenwärtigen bunten und lebendig wirkenden Kunstobjekten erfreuten, genossen die Ohren die erdigen und sagenhaften keltischen Weisen der Hückeswagener Folkband „No. 4 Mill Street“.