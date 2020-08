Helfer in Hückeswagen : Kreis hilft den Helferlein

Helfer in Hückeswagen

Sascha Bieg und weitere freiwilligen Helfer erledigten in der Hoch-Zeit der Corona-Krise Besorgungen für Hückeswagener, die nicht ihre Wohnung verlassen sollten oder wollten. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen „Weitblick“-Lotsin Margareta Coenen erhielt die Corona-Kosten erstattet. Die Hilfeleistungen in Hückeswagen sind aber trotz der Lockerungen längst nicht eingestellt worden – viele Hückeswagener nutzen die Helferlein auch weiterhin.

Ab dem 20. März rückten viele Menschen in Hückeswagen zusammen, obwohl wegen der Corona-Krise ein Sicherheitsabstand verpflichtend war. Denn weil viele, vor allem ältere Menschen das Haus nicht mehr verlassen sollten und wollten, traten die Helferlein des Ehrenamtsnetzwerks „Weitblick“ sowie weitere freiwillige Helfer in Aktion: Sie nahmen Bestelllungen an, kauften die Sachen ein, besorgten Medikamente und brachten alles zu den Hilfebedürftigen. Das kostete letztlich auch Geld, weil die Helfer etwa mit Mundschutz, Einweghandschuhen und Desinfektionsmitteln ausgestattet werden mussten. Die 643 Euro, die „Weitblick“-Lotsin Margarete Coenen bei der Kreisverwaltung eingereicht hatte, wurden den Helferlein nun erstattet.