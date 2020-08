Ausstellung in Moers : Wallzentrum neu in Szene gesetzt

Moers Die Fotoausstellung „Verlassen – Altes neu sehen“ eröffnete im „Das W“ mit einer Vernissage – einer der ersten in der Corona-Zeit.

Die erste Vernissage in der Coronazeit im „Das W – Zentrum für urbanes Wohnen“ im Wallzentrum wäre eine wie in der Vorcoronazeit gewesen, wenn die Anzahl der Besucher nicht auf 18 angemeldete beschränkt gewesen. Sie zählt zu den ersten Ausstellungseröffnungen in Moers während der Coronazeit. „Verlassen – Altes neu sehen“ lautet der Titel der Ausstellung, in der 15 Schwarz-Weiß-Fotografien betrachtet werden können.