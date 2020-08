Hückeswagener Orts- und Straßennamen : Eine Brücke, die verbindet

Mühlenfeld Bettina Breidenbach ist im Mühlenfeld, der Wohnsiedlung zwischen Höchsten und Wupper-Vorsperre, aufgewachsen. Sie berichtet von ihrer Kindheit und wie es sich dort heute leben lässt.

Die dazugehörige Mühle gibt es nicht mehr, genauso wenig ein Feld – der Name der Siedlung Mühlenfeld zwischen Wupper-Vorsperre und dem Höchsten dürfte trotzdem von einer jener Mühlen am bergischen Fluss rühren. Das glaubt zumindest Bettina Breidenbach, die in der ruhig gelegenen Siedlung oberhalb der Firma Pflitsch aufgewachsen ist. „Früher gab es an der Wupper mal eine Papiermühle und natürlich die Wattefabrik C. & F. Schnabel, die sich bis zum endgültigen Abriss des Gebäudes in den Jahren 1971/72 an der Schnabelsmühle befand“, sagt die Hückeswagenerin, die sich noch gut an ihre Kindheit in der Siedlung erinnern kann.