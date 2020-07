Solinger Autoren : Garantiert immer Bergisches Land

Solingen Olaf Link hat gemeinsam mit Hans-Georg Wenke in einem Buch „Unnützes Wissen“ zusammengestellt.

Doch so unnütz sind die kleinen, kurzweilig zu lesenden „Wissenshappen über die Region, ihre Geschichte und Menschen, Traditionen und Besonderheiten, Vergangenheit und Gegenwart“ nicht. Eigentlich erfährt der Leser sogar viel Wissenswertes. Etwa, woher die durch Wuppertal führende Sambatrasse ihren Namen hat, dass Schloss Burg nie ein Schloss war, und das der Bierkonsum im Bergischen im 13. Jahrhundert so stark war, dass der Kölner Erzbischof 1220 das Bierbrauen untersagt, damit mit dem so eingesparten Getreide eine drohende Hungersnot abgewendet werden sollte. Kann man wissen, muss man aber nicht. Doch „unverzichtbar für Schlaumeier und alle, die es werden wollen“.

Für ihr „Unnützes Wissen“ konnten die beiden Autoren auf ihre jeweils umfangreiche Archive zurückgreifen. „Vieles zum Thema hatten wir schon gesammelt, aber es gibt auch neue Dinge, die wir recherchiert haben“, erzählt Link. Der im Gespräch mit der Morgenpost zwei weitere Bücher ankündigt, die noch in diesem Jahr erscheinen werden. Eins, zusammen mit Axel Birkenbeuel geschrieben, dem Bezirksbürgermeister von Burg/Höhscheid, wird sich ehemaligen Gaststätten und Hotels in Solingen widmen. Auch in diesem Buch werden wieder einige erstaunliche Fakten zu finden sein. Oder wussten sie, dass es früher an der Brühler Straße eine Gaststätte gab, in der man beim Biertrinken im Hinterhof lebenden Raubtieren begegnen konnte?