Kostenpflichtiger Inhalt: Eine neue Siedlung entsteht : Auf dem Gelände von „Tapeten Fischer“ in Dinslaken werden Häuser gebaut

Das Gelände von Tapeten Fischer, ein Schild am Tor informiert über die Schließung. Hier sollen nun Wohnhäuser gebaut werden. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Auf dem Gelände des geschlossenen Unternehmens „Tapeten Fischer“ entsteht eine neue Siedlung mit 29 Reihen- und Doppelhäusern. Noch in diesem Jahr sollen die Bagger anrollen. Der Standort am Rande von Dinslaken könnte auch für Menschen interessant sein, die bisher in Oberhausen oder Duisburg leben oder dort arbeiten.