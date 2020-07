Neue Aktion des Stadtmarketings Hückeswagen : Einkaufen, Foto machen und vielleicht gewinnen

Hückeswagen Für den Monat August hat sich das Stadtmarketing ein neues Gewinnspiel ausgesdacht. Dieses Mal geht’s ums Shoppen. Wer gewinnen will, muss in einem örtlichen Geschäft einkaufen und ein spezielles Foto schießen.

Nach dem Essen folgt das Shopping: Hatte das Stadtmarketing Hückeswagen für Juli die Hückeswagener dazu aufgefordert, in örtlichen Restaurants und Imbissen essen zu gehen und die Rechnungen anschließend bei dem Gastro-Gewinnspiel einzureichen, startet es ein ähnliches Prozedere nun im August fürs Shoppen in der Schloss-Stadt. Unter dem Motto „Zeigt her Eure Einkäufe“ sind alle aufgefordert, im Ort einzukaufen. „Jeder Einlauf, der im August in einem Hückeswagener Geschäft getätigt wurde, zählt“, berichten die Geschäftsführerinnen Monika Zöller und Andrea Poranzke. Voraussetzung: Wer dabei sein will, muss mit seinem Einkauf vor einer der Blumenpyramiden auf der Islandstraße oder dem Etapler Platz ein witziges Foto machen und es ans Stadtmarketing schicken oder auf dessen Facebookseite posten. Die E-Mail geht an stadtmarketing@hueckeswagen.de, die Facebookseite ist unter www.facebook.com/stadtmarketinghueckeswagen zu finden.