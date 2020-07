Klinikkonzern im Rhein-Kreis Neuss : Neuer Geschäftsführer für das Rheinland Klinikum

Rhein-Kreis Seit Dienstagabend ist klar: Georg Schmidt wird neuer Geschäftsführer des Rheinland-Klinikums. Der gebürtige Berliner ist studierter Betriebswirt und bildet künftig mit Martin Blasig die Geschäftsführung der kommunalen Krankenhausgruppe mit 3800 Mitarbeitern.

Zugleich fungiert der neue Mann als Sprecher der Geschäftsführung. Damit ist die Nachbesetzung der nach dem Ausscheiden von Nicolas Krämer im Frühjahr freigewordenen Stelle abgeschlossen. Am Dienstagabend hatte der Aufsichtsrat die Berufung des von einer Findungskommission ausgewählten Kandidaten empfohlen. Dem folgten Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und der Neusser Bürgermeister Reiner Breuer als Vertreter der Gesellschafter in einer anschließenden Gesellschafterversammlung.

Seit 2017 war der 50-Jährige Vorsitzender der Geschäftsführung des Bethesda-Krankenhauses und des ebenfalls zu Agaplesion gehörenden Allgemeinen Krankenhauses in Hagen sowie der Seniorenzentren in Unna und Wuppertal. In dieser Funktion war er auch zuständig für den Aufbau regionaler Strukturen für diese Einrichtungen. Georg Schmidt ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er lebt in Mettmann.