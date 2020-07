Feuerlöschübung in Hückeswagen : Kleine Feuerbändiger üben das Löschen

Hückeswagen Beim alternativen Ferienprogramm im Jugendzentrum gab’s ein außergewöhnliches Feuerlöschtraining.

Fast zwei Wochen lang haben die Kinder während der alternativen Ferienbetreuung im Jugendzentrum (JuZe) gewerkelt, gekocht, gefilmt und gespielt. Am Donnerstag gab es zusätzliche Abwechslung in Form einer außergewöhnlichen Feuerlöschübung. Schornsteinfeger Christian Breitenborn aus Remscheid zeigte den Sechs- bis Zwölfjährigen, wie man einen Feuerlöscher handhabt und sich im Fall eines Brandes richtig verhält. „Das ist cool. Ich hab’ das selbst noch nie gemacht“, sagte die achtjährige Carina voller Vorfreude.

Beim Entzünden des Übungsfeuers mit Propangas zuckten die Kinder zunächst respektvoll zurück. Beim Löschen mithilfe des Feuerlöschers entpuppten sie sich dann aber als tatkräftige und talentierte Feuerbändiger. Die meisten der Ferienprogramm-Kinder kannten auch die Telefonnummer der Feuerwehr auswendig. „Die dürft Ihr aber nicht zum Spaß anrufen, sondern nur, wenn ihr wirklich Hilfe braucht“, erklärte Christian Breitenborn den jungen Zuschauern. Für den Schornsteinfeger gehört der Brandschutz seit jeher zum Berufsbild. „Da ich selbst in der Feuerwehr aktiv bin, liegt mir das Thema besonders am Herzen“, sagte er. Feuerlöschübungen werden hauptsächlich für die Mitarbeiter von Firmen, Schulen und Kindergärten angeboten. Doch auch Kinder sollten wissen, was im Notfall zu tun ist. „Jeder kennt Feuerlöscher, aber man muss sie auch bedienen können“, stellte der Schornsteinfeger klar. Dafür würden beispielsweise in Schulen extra leichte Feuerlöscher mit nur sechs statt 20 Kilogramm Gewicht in kindgerechter Höhe angebracht.