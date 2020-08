Kommunalwahl in Hückeswagen : Die FaB sieht keinen „Schnittpunkt“ mit der AfD

Hückeswagen Nach der Ankündigung der AfD, bei der Kommunalwahl am 13. September in Hückeswagen antreten zu wollen, distanziert sich die FaB: Es gebe keinen gemeinsamen Nenner, versichert deren Orts- und Fraktionsvorsitzende.

Kaum steht fest, dass die AfD erstmals bei der Kommunalwahl in Hückeswagen antreten wird, gibt’s auch schon Ärger: Die Freien aktiven Bürger (FaB) wehren sich vehement gegen eine Pressemitteilung der AfD. In der hatte Markus Lietza, der deren Reserveliste in der Schloss-Stadt anführt, mitgeteilt, dass mehrere Hückeswagener nach den gemeinsamen Besuchen politischer Stammtische in der Stadt „die FaB als einzigen Schnittpunkt fokussiert“ hätten (die BM berichtete).