Fusion von Hückeswagen vor 100 Jahren : Duo macht Stadtgeschichte erlebbar

Norbert Bangert (l.) und Lutz Jahr haben die Festschrift über die Vereinigung der Gemeinden Hückeswagen und Neuhückeswagen am 1. März 1920 verfasst. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Am 1. März 1920 wurde Hückeswagen zu einer Stadt. Wie es zur Spaltung und Wiedervereinigung kam, erzählen Historiker Norbert Bangert und Chronist Lutz Jahr in einem gelungenen historischen Rückblick.

Alles war bereits geplant zum 100. Jahrestag der Wiedervereinigung von Hückeswagen und Neuhückeswagen zu einer Stadt: Ein großes Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag, ein historischer Jahrmarkt und ein offizieller Festakt im Kultur-Haus Zach war für das letzte Wochenende im März vorgesehen. Und dann kam die Corona-Krise und machte den Feierlichkeiten einen dicken Strich durch die Rechnung. Mit untergegangen ist auch die Veröffentlichung der Festschrift zu diesem denkwürdigen Datum am 1. März. Im Auftrag der Stadt hatten Norbert Bangert (52) und Chroniker Lutz Jahr (69) acht Monate lang intensiv recherchiert, um diese Epoche der Stadtgeschichte aufzuarbeiten und für die Nachwelt festzuhalten. Herausgekommen ist ein 75-seitiges Standardwerk voller interessanter Fakten und Bilder rund um die Zusammenlegung der beiden eigenständigen Gemeinden im Jahr 1920.

Die für die Stadt bedeutende Vereinigung hatte bis dato eigentlich niemand auf dem Schirm. Doch dann war Norbert Bangert bei seinen Recherchen für die Rückblenden in der Bergischen Morgenpost im Juli 2019 auf das anstehende Jubiläum gestoßen und hatte Bürgermeister Dietmar Persian darauf aufmerksam gemacht. Schnell war klar, dass dieses historische Ereignis nicht einfach übergangen werden kann.

Historiker Norbert Bangert hat zwar nur von 2003 bis 2012 in der Schloss-Stadt gelebt, hier aber nach eigener Aussage seine bisher schönsten Momente und fruchtbarsten Jahre erlebt. Heute lebt er mit seiner Ehefrau Angela Holtmann in Drensteinfurt nahe Münster.

Lutz Jahr, ehemaliger Ordnungsamtsleiter der Schloss-Stadt, der auch die Chronik zu „900 Jahre Hückeswagen“ geschrieben hatte, nahm sich zusammen mit Norbert Bangert des Themas an. Die wichtigste Frage: Wo fängt man an, und wo hört man auf? Zeitzeugen können nicht mehr befragt werden, und die Aufzeichnungen aus dem 19. Jahrhundert sind spärlich und lückenhaft, die Schriften nur schwer zu entziffern. „Es war uns schnell klar, dass es eine schwierige Aufgabe werden würden“, berichtet Jahr im Gespräch mit unserer Redaktion. Etwa 870 Stunden Zeit haben die Autoren in das Werk gesteckt – angefangen von den Recherchen im Stadt- und Landesarchiv bis hin zur Ausformulierung, um die teilweise staubtrockenen Fakten für den Bürger interessant und lesbar zu machen.