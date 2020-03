Hückeswagen/Die gute Nachricht : Jugendzentrum hilft bei „dicker Luft“

Hückeswagen Kinder und Jugendliche können eine neue Rufnummer wählen, wenn ihnen die Decke auf den Kopf fällt und sie Hilfe brauchen.

Für viele Jugendliche verlaufen die sozialen Kontakte gerade sehr einseitig – über Nachrichtendienste, soziale Medien, Mails oder Telefon. Die Freundinnen in den Arm nehmen oder die Kumpels abklatschen ist wegen der Kontaktsperre in der Corona-Krise nicht möglich. Und selbst die mitunter weniger geliebte Schule wäre jetzt eine Ablenkung, aber auch die ist keine Alternative, weil geschlossen. Da verwundert es nicht, wenn dem einen oder anderen jungen Hückeswagener mittlerweile die Decke auf den Kopf fällt. Ebenso, dass in manchen Familien „dicke Luft“ herrscht. So lautet denn auch das mit einem Fragezeichen versehene Motto des neuen Angebots des Jugendzentrum für Hückeswagener Kinder, Jugendliche und deren Eltern.