Blickpunkt Wirtschaft : Wirtschaftsförderer bieten Unternehmen Hilfe an

Hückeswagen Die Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung bietet betroffenen Unternehmern Hilfe an und stellt einige Links und Kontakte zur Verfügung, bei denen sie sich grundlegend über geeignete Maßnahmen informieren können.

Hückeswagener können sich aber auch an Bürgermeister Dietmar Persian und die Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung unter ☏ 02192 88102 oder per E-Mail an andrea.poranzke@hueckeswagen.de wenden.

Die Wirtschaftsförderung des Kreises ist als „Startercenter NRW“ zertifiziert und bietet seit mehr als zehn Jahren kostenfreie Beratungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit an. Ergänzend zur persönlichen Beratung werden mehrmals pro Jahr Seminare im Gründungsnetzwerk Oberberg angeboten. Aufgrund der aktuellen Einschränkungen durch die Ausbreitung des Coronavirus kann jedoch zurzeit weder die persönliche Beratung, noch die Fortbildung durch Seminare aufrechterhalten werden.

Daher bietet die Wirtschaftsförderung allen, die sich für den Schritt in die Selbstständigkeit interessieren, die Teilnahme an einem Gründungsseminar als Livestream an. „Wir würden natürlich lieber individuelle Einzelberatungen anbieten“, sagt Landrat Jochen Hagt. „Aber aufgrund der möglichen Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus ist das aktuell geltende Kontaktverbot strikt einzuhalten.“ Die Übertragung unter dem Link: www.twitch.tv/wirtschaftsfoerderung_obk ist für morgen, Samstag, 15 bis 17.30 Uhr vorgesehen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Vorgesehen sind die Themen „Gliederung und Inhalt eines Businessplans (Text)“, „Zahlenteil eines Businessplans: Rentabilitäts- und Liquiditätsrechnung“, „Steuern“, „Rechtsformen“, „Marketing“, „Gründerstipendium NRW“ und „NRW.Mikrodarlehen“. Im Chat können Fragen gestellt werden, was eine kostenfreie Registrierung bei twitch.tv voraussetzt.