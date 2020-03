Kirchenkreis Lennep : Wettbewerb für Kinder mit dem Motto „Ich pack’ das“

Radevormwald Mit einer Geschichte, einem Tagebuch oder mit einem gemalten Bild oder Comic können sich die Kinder Gedanken darüber machen, wie sie die aktuelle Situation erleben.

Teilnehmen können alle Grundschulkinder in Remscheid, Wermelskirchen und dem Oberbergischen Kreis. Für den Wettbewerb können sich die Mädchen und Jungen, die die Grundschule besuchen, in einer Geschichte, mit einem Tagebuch, aber auch mit einem gemalten Bild oder einem Comic darüber Gedanken machen, wie sie diese seltsame Zeit allein oder mit ihrer Familie erleben und wie sie das Beste daraus machen.

Alle Einsendungen können per E-Mail an: schulreferat@kklennep.de oder als Brief an Ev. Kirchenkreis Lennep, Schulreferat, Dagmar Cronjäger, Geschwister-Scholl-Str. 1a, 42897 Remscheid, gesendet werden.