Interview mit Adrian Borner, Helios-Klinik : „Ein Stresstest fürs Gesundheitssystem“

Der Hückeswagener Adrian Borner ist der Geschäftsführer der Helios-Klinik in Wipperfürth. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen/Wipperfürth Der Hückeswagener Adrian Borner ist Geschäftsführer der Helios-Klinik Wipperfürth. Er spricht über Corona.

Herr Borner, wie ist die Lage aktuell in der Helios-Klinik?

Adrian Borner In der Helios-Klinik Wipperfürth versorgen wir aktuell einen Patienten mit einer Sars-CoV-2-Infektion, der nicht intensivmedizinisch betreut werden muss. Um uns auf eine weiter steigende Anzahl betroffener Patienten vorzubereiten, haben wir in der Klinik schon früh Maßnahmen ergriffen und passen diese immer wieder den schnellen neuen Entwicklung an, wie zuletzt mit der Umsetzung eines generellen und notwendigen Besuchsverbots.

Info Hotlines für Fragen rund um das Virus Kreis Das Bürgertelefon des Oberbergischen Kreises, ☏ 02261 88 3888, hilft bei Fragen weiter. Helios Auch Helios hat eine kostenfreie Hotline eingerichtet, bei der telefonische Auskünfte rund um die Covid-19-Erkrankung möglich sind und Fragen rund um die Uhr beantwortet werden. Diese ist unter ☏ 0800 8123456 zu erreichen.

Wie bereitet man sich als Krankenhaus auf Corona vor?

Borner Wir haben ein Pandemieteam gebildet, das sich täglich trifft, um die schnellen Entwicklungen zu bewerten, sich über aktuelle Probleme und Fragen auszutauschen sowie schnell notwendige Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus sind wir dabei, zusätzliche Kapazitäten für die Versorgung von schwer verlaufenden Covid-Erkrankungen zu schaffen und intensivmedizinische und Beatmungskapazitäten zu erweitern. Dabei gehen wir nach den folgenden Kriterien vor: Eingriffe und Maßnahmen an Patienten werden dann verschoben, wenn nach medizinischer Einschätzung davon auszugehen ist, dass die Erkrankten in den kommenden zwei Monaten ohne diese Versorgung auskommen können. Alle übrigen Maßnahmen und Eingriffe, die aus medizinischer Sicht keinen Aufschub erlauben, werden wir nun zügig vornehmen, um die Kapazitäten, die wir momentan noch haben, zu nutzen. Alle Patienten, bei denen eine Verschiebung notwendig ist, werden vom entsprechenden Fachbereich kontaktiert und informiert.

Wie schätzen Sie die Situation allgemein ein?

Borner In den vergangenen Tagen ist auch in NRW eine deutliche Zunahme an Sars-CoV-2-Infektionen zu erkennen. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass wir weiterhin mit einem nicht absehbaren Anstieg rechnen müssen.

In Hückeswagen und Wipperfürth wurden jetzt auch die ersten Fälle gemeldet. Worauf müssen Sie sich einrichten?

Borner Eine fundierte Schätzung der zu erwartenden stationären Patienten kann derzeit niemand leisten. Dessen ungeachtet müssen wir uns in den Krankenhäusern natürlich konsequent auf ein weiter steigendes Patientenaufkommen vorbereiten. Wir haben aber bereits entsprechende Strukturen geschaffen.

Wie ist die Versorgungslage mit Hygienematerialien im Krankenhaus? Gab es auch bei Ihnen Diebstähle?

Borner Bei einer Reihe von Produkten im Markt ist die Versorgungslage erheblich angespannt. Unsere Task Force bewertet die Materiallage in allen Kliniken täglich aufs Neue und arbeitet intensiv daran, notwendige Produkte an den internationalen Märkten zu finden und einzukaufen. Unsere Klinik ist bei indikationsgerechtem Einsatz aktuell gut mit den notwendigen Schutzmaterialien ausgestattet. Konkrete Diebstähle hat es in unserer Klinik bis dato nicht gegeben. Wir haben jedoch die Ausgabe der Schutzmaterialien, wie Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel, bereits in den vergangenen Wochen über unsere Krankenhaushygiene zentralisiert und unsere Mitarbeiter dafür sensibilisiert.

Haben Sie das Personal auf die kommenden Tage und Wochen eingestimmt?

Borner Natürlich, wir informieren unsere Mitarbeiter engmaschig und stehen jederzeit bei Unsicherheiten und Fragen zur Verfügung. Ich erlebe in diesen Tagen in der Klinik einen großen Zusammenhalt, viel Solidarität und eine hohe Flexibilität, für die ich mich ganz herzlich bedanke.

Können die Menschen noch wie bisher ins Krankenhaus kommen?

Borner Die Krankenhäuser des Oberbergischen Kreises haben zusammen mit dem Landrat ein generelles Besuchsverbot beschlossen. Diese präventive Maßnahme haben wir gemeinsam zum Schutz unserer Patienten und unserer Mitarbeiter ergriffen. Alle Patienten gelangen bis auf Weiteres über den Nachteingang ins Krankenhaus. Dort wird durch das Ambulanzpersonal eine entsprechende Einschätzung vorgenommen. Bei Personen, die nicht direkt behandlungsbedürftig sind, verschieben wir die Behandlung wie bei unseren planbaren Operationen. Für Patienten mit Verdacht auf eine Coronvirus-Infektion stehen abgetrennte Untersuchungsräume zur Verfügung.

Welche genau sind „planbare Operationen“?

Borner Oberste Priorität ist es, sicherzustellen, dass ein Bett, das für die Versorgung von Corona-Patienten gebraucht wird, nicht blockiert ist durch einen anderen Patienten, der nicht zwingend zum jetzigen Zeitpunkt hätte versorgt werden müssen. Beispiele für planbare Operationen, die wir derzeit verschieben sind etwa Behandlungen von Leistenbrüchen oder Krampfadern.

Was sollte man machen, wenn man Corona-Symptome hat oder im Kontakt mit einer Risikogruppe war?

Borner Bei leichten Fällen sind der Hausarzt und das Gesundheitsamt die besten Ansprechpartner. Diese sollten bei entsprechender Symptomatik – Husten, Fieber, Atemnot, Hals-, Muskel- oder Gliederschmerzen – aber unbedingt vorab telefonisch informiert werden, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Bei schweren Fällen steht Betroffenen die Notaufnahme natürlich immer zur Verfügung. Zum Schutz von Mitarbeitern, Angehörigen und anderen Patienten sollte bei entsprechenden grippeähnlichen Symptomen, wenn möglich, aber auch hier immer der Rettungsdienst oder die Klinik vorab telefonisch über einen möglichen Verdacht informiert werden.

Glauben Sie, dass die jetzt erlassenen Maßnahmen der Bundesregierung ausreichend sind?

Borner Bund und Länder setzen eine Vielzahl an Maßnahmen ein, um die Eindämmung des Coronavirus zu bewältigen. Entscheidend ist dabei auch die Verantwortung jedes Einzelnen, durch Einschränkungen des eigenen Verhaltens die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Nur so kann unser Gesundheitssystem eine weiter steigende Anzahl von Patienten mit schwer verlaufenden Covid-Erkrankungen bewältigen, die dringend auf eine intensivmedizinische Behandlung und künstliche Beatmung angewiesen sind. Stichwort: „Flatten the curve“. Eine langsame Ausbreitung der Krankheit führt dazu, einen unkontrollierten Anstieg zu verhindern. Jeder von uns sollte dementsprechend Verständnis für die derzeitigen Einschränkungen im täglichen Leben haben, soziale Kontakte einschränken und Empfehlungen und Auflagen einhalten. Diese Selbstbeschränkung unterstützt auch uns als Krankenhaus in der Patientenversorgung. Jetzt gilt es, mit vereinten Kräften zu agieren, um Menschen mit Vorerkrankungen zu schützen und die Sterblichkeitsrate zu verringern.

Was sagen Sie dazu, dass Berufe in Medizin und Pflege erst im Zeichen der Coronakrise als „systemrelevant“ bezeichnet werden?