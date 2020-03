Nach Unfall in Kammerforsterhöhe : Zerstörte Blitze – Fotos gerettet und der Polizei zur Verfügung gestellt

Hückeswagen Die Anlage, von der nur noch das Fundament übrig ist, soll ersetzt werden. Sobald alle Kostenvoranschläge vorliegen und nach Absprache mit der Versicherung können die Reparaturen und der Austausch der irreparablen Komponenten in Auftrag gegeben werden.

Irgendwann in der Dunkelheit des Karnevalssamstags: Ein Traktor samt Anhänger, offenbar kurz zuvor von einer Hückeswagener Baustelle gestohlen, rollt über die B 237 in Richtung Schmalbeinsweg. Dann lenkt der Fahrer sein Gespann nach rechts und fährt die im Bankett stehende stationäre Tempomessanlage um. Die ist danach Schrott, der Traktor ist schwer beschädigt. Vom Fahrer fehlt jede Spur. Und das gilt bis heute. „Leider sind alle Ermittlungen nach einem Täter in diesem Fall ins Leere gelaufen“, berichtet Polizeisprecher Michael Tietze auf Anfrage unserer Redaktion. Möglicherweise kommt die Kriminalpolizei dem Fahrer aber doch noch auf die Spur, denn „die Bilder von der Anlage wurden sichergestellt und zwecks Ermittlungen an die Kripo weitergeleitet“, teilt Iris Trespe, die Pressereferentin des Kreises, mit.