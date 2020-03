Katholische und evangelische Gemeinde Glehn : Ökumenische Aktion in der Corona-Krise

Glehn In Italien singen die Menschen derzeit jeden Abend bei geöffnetem Fenster. Hierzulande läuten wegen der Corona-Krise um 19.30 Uhr die Glocken. Und danach singen und beten die Menschen in Glehn bei offenen Fenstern und Türen, suchen den besten Weg des Umgangs mit der Angst und der Kontaktsperre.

„Unser Berufs- und Privatleben, aber auch unser Glaubensleben werden in bisher unbekannter Weise von dieser Pandemie beeinflusst“, schreibt Diakon Rainer Bernert in einem Brief an die Gemeindemitglieder von St. Pankratius. Er führt weiter dazu aus, dass die angeordnete körperliche Distanz sicher zurzeit mehr als sinnvoll sei – und: „Soziale Kontakte gilt es nun auf anderen Wegen aufrecht zu halten, und wir dürfen gewiss sein, dass Gott uns auch in dieser schwierigen Lage beisteht.“