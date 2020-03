Hückeswagen in der Corona-Krise : Die Not mit dem „Weißen Gold“

Das Klopapier-Regal im Edeka war am Freitagnachmittag nach mehrtägiger Leere kurzzeitig wieder gefüllt – und nach elf Minuten erneut leer. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Das Klopapier in Hückeswagen ist ausverkauft. Jetzt erhoffen sich vor allem ältere Menschen Hilfe vom Bürgermeister.

Es geht um ein Produkt, das so alltäglich ist, dass man es in der Regel im Vorbeigehen in den Einkaufswagen packt. Im Normalfall ist davon genügend vorhanden. Aber die Zeiten sind nicht normal. Entsprechend handeln manche Menschen und räumen die Klopapier-Regale in den Lebensmittel- und Drogeriemärkten leer. Kaum ist eine Lieferung bei Aldi, Rossmann & Co. eingetroffen, sind die Packungen auch schon wieder weg.

Der Drogeriemarkt Rossmann macht klare Ansagen. Foto: Stephan Büllesbach

„In Hückeswagen haben sich offenbar WhatsApp-Gruppen gebildet, in denen sich die Teilnehmer gegenseitig informieren, wenn irgendwo wieder Klopapier angeliefert worden ist“, berichtet Bürgermeister Dietmar Persian. So geschehen womöglich diese Woche, als der Wiehagener Penny-Markt beliefert worden war. „Mittags war das Toilettenpapier angekommen, drei Stunden später war alles weg“, erzählt Persian.

Der Penny-Markt appelliert an die Vernunft der Kunden. Foto: Stephan Büllesbach

Info Toilettenpapier-Ersatz nicht im WC entsorgen Ausweichen „Die Hamsterkäufe von WC-Papier haben dazu geführt, dass dieser Artikel nun Mangelware ist“, berichtet Ilona Weyer vom Wupperverband. Deshalb weichen mittlerweile viele auf andere Hygieneartikel wie Papiertaschentücher, Haushaltsrollen und Feuchttücher aus. Ungeeignet Diese Artikel seien auf Haltbarkeit produziert, enthielten zum Teil Plastikfasern und zerfielen im Gegensatz zu Toilettenpapier nicht im Wasser, erläutert Ilona Weyer. Die Folge: Sie verstopfen das Kanalsystem und die Pumpen der Kläranlagen. Appell Zum Schutz der Abwasserleitungen sollten diese Hygieneartikel daher nicht ins WC geworfen werden. „Entsorgen Sie diese bitte in gut verschlossenen Müllbeuteln in der grauen Tonne“, appelliert die Sprecherin des Wupperverbands. Zwar sei das Problem in den Kanälen und den Kläranlagen des Wupperverbands noch nicht spürbar, aber alle seien aufgerufen, dem frühzeitig vorzubeugen.

Solche und ähnliche Informationen erhält der Bürgermeister fast täglich. Vor allem ältere Hückeswagener würden sich in ihrer Not an ihn wenden, weil sie einfach kein Klopapier mehr in den sechs Läden der Stadt, die dieses Produkt anbieten, finden. „Mittlerweile ist das kein Spaß mehr“, meint Persian, der die Situation als „schräg und skurril“ bezeichnet. Im Grunde genommen gebe es keinen wirklichen Mangel an Klopapier. Die Situation habe sich aber entsprechend entwickelt, weil dieser Artikel jetzt vielfach gehortet werde. Der Bürgermeister appelliert an alle Hückeswagener, sich solidarisch zu zeigen: „Man muss nicht alles kaufen, was in den Regalen steht. Damit vor allem auch die anderen nicht leer ausgehen!“

Kondensmilch statt Klopapier beim Aldi-Markt an der Alten Ladestraße. Foto: Stephan Büllesbach

In den Telefonaten bekommt Persian sogar zu hören – vornehmlich von älteren Anrufern –, in Hückeswagen Lebensmittelkarten wie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einzuführen. „Daran erkennt man sehr deutlich, wie groß die Not bei einigen sein muss“, sagt er. Aber eine Rationierung über die Stadtverwaltung kann und werde es nicht geben. Letztlich sei das die Sache der Händler. „Aber auch die wissen momentan nicht, was sie noch machen sollen“, sagt Persian. Das kann Marcus Byhahn nur bestätigen. „Wir haben seit mehr als einer Woche keine Klopapier-Lieferung mehr von Edeka bekommen“, berichtet der Geschäftsleiter des Wiehagener Lebensmittelmarkts. Auch am Freitag war das „Weiße Gold“ nicht gekommen.

Auch im Rewe herrscht schon seit Tagen Flaute beim Toilettenpapier. Foto: Stephan Büllesbach

Dabei ist die Produktion des Klopapiers nicht das Problem – in den Fabriken wird ununterbrochen gearbeitet. Bei Edeka liegt es an der Überlastung der Kommission im Zentrallager Hamm. „Das war jetzt ein paar Tage geschlossen, weil mal wieder Ruhe einkehren musste“, berichtet Byhahn. Die Kommissionierer seien aufgrund des Stresses „am Stock gegangen“. Die Mitarbeiter erhalten aus den Märkten die Bestellungen und stellen sie zusammen. Die Sattelzüge transportieren die Ware dann nach Meckenheim, von wo aus der Wiehagener Edeka-Markt angefahren wird. Bei einem Rundgang am Donnerstag durch alle fünf Lebensmittelmärkte der Stadt – Aldi Kobeshofen und Alte Ladestraße, Penny, Rewe, Edeka – und im Drogeriemarkt Rossmann war nicht eine einzige Zehnerpackung Toilettenpapier zu finden. Immerhin geben sie nur noch eine Großpackung pro Einkauf heraus. Auch am Freitagmittag hat Byhahn immer noch nichts erhalten. Seine Hoffnung ruhen daher auf dem Lkw, der am Nachmittag kommen soll. Der kommt tatsächlich und liefert unter anderem 81 Zehnerpakete Klopapier. Mehr als 1100 hatte Byhahn bestellt. Innerhalb von elf Minuten ist das Regal wieder leer.

Wie sehr die Nerven bei manchen Menschen blank liegen, zeigt ein Beispiel aus einem Hückeswagener Markt. Dort wurde ein Mitarbeiter von einem Kunden angespuckt, weil das Klopapier-Regal leer war. Der betroffene Mitarbeiter hat Anzeige wegen Körperverletzung erstattet und bei seinem Arzt einen Test auf das Coronavirus gemacht.