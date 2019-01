Nach dem Weihnachtsgeschäft: Gastronomen ziehen eine positive Bilanz

Hückeswagen Die Hückeswagener Gastronomie kann nach dem guten Weihnachtsgeschäft erst mal für ein paar Tage aufatmen. Einige Restaurantbetreiber genießen einen wohlverdienten Urlaub, für andere beginnt jetzt erst der Stress.

Die Restaurantbetreiber der Schloss-Stadt sind zufrieden. An den Weihnachts- und Silvestertagen herrschte Hochbetrieb. Viele Hückeswagener und Auswärtige ließen sich vom Profi bekochen. „Wir waren komplett ausgebucht“, sagen Tanja Semmler-Schoppmann und ihre Mutter Renate Schoppmann vom Haus Kleineichen. Ende Oktober beginnt in dem Restaurant mit bayerischem Flair die Entenzeit, die nahtlos in die Gänsezeit übergeht. Gebratene Gänse mit selbstgemachtem Rotkohl, Knödeln und Maronen, aber auch Wildgerichte seien beliebte Weihnachtsessen im Tegernsee-Restaurant, berichtet Küchenchef Thomas Semmler.