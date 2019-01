Für Kinder mit Behinderung : 45 Sternsinger ab Donnerstag unterwegs

Auch in Hückeswagen dürfen die Karten mit dem Segensspruch wie hier aus dem Vorjahr) in keiner Sternsingergruppe fehlen. Nach dem Aussendungsgottesdienst am Donnerstag ziehen die Sternsinger durch die Stadt. Foto: Blazy/Blazy Achim

Hückeswagen Zunächst war die Resonanz doch eher dürftig: Nur 30 Mädchen und Jungen aus Hückeswagen hatten sich für die Sternsingeraktion in der Schloss-Stadt gemeldet. Nach einem erneuten Aufruf kamen noch weitere 15 Kinder hinzu.

Die gute Resonanz aus dem Vorjahr mit 60 Sternsingern wurde in diesem Jahr zwar nicht erreicht. Aber mit 45 Mädchen und Jungen ist Gemeindereferentin Jutta Grobe von der katholischen Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt auch sehr zufrieden. Dabei war die Begeisterung der Kinder zunächst zurückhaltend. Nur 30 Mädchen und Jungen hatten sich gemeldet. Nach einem erneuten Aufruf trudelten weitere Anmeldungen von 15 Kindern ein, so dass sich nach dem Aussendungsgottesdienst am Donnerstag 45 Mädchen und Jungen auf den Weg durch die Gemeinde machen werden.

„Mit dieser Zahl an Kindern kommen wir gut zurecht“, sagt Jutta Grobe, die die Koordination und Organisation der Aktion übernommen hat. Nach jetzigem Stand werden sich bis kommenden Sonntag, 6. Januar, etwa 15 Sternsingergruppen mit jeweils drei bis vier Kindern in der Stadt bewegen, davon zwei in Wiehagen. „Hier haben sich auch ganz kleine Sternsinger von fünf und sechs Jahren bereit erklärt, die Haushalte zu besuchen“; berichtet Jutta Grobe, Sie freut sich, dass auch der jüngste Nachwuchs sich der verantwortungsvollen Aufgabe stellt.

Info Termine der Sternsinger in Hückeswagen Aussendungsgottesdienst heute, Donnerstag, 3. Januar, 14.30 Uhr, katholische Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt, Weierbachstraße

Dankeschön-Waffelessen der katholischen Frauengemeinschaft Freitag, 4. Januar, 14.30 bis 18 Uhr, Gemeindehaus Weierbachstraße

Sternsingerdankgottesdienst Sonntag, 6. Januar, 11 Uhr, Pfarrkirche

Wen die Gruppen besuchen, ist in Hückeswagen von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. „Wir haben hier eine Mischform“, erläutert die Gemeindereferentin. Es gebe Gruppenleiter, die nach alter Tradition einfach die jeweiligen Straßen in ihrem Bezirk abklappern und an den Häusern und Wohnungen klingeln. Andere wiederum arbeiten eine Liste von Menschen ab, die sich vorher angemeldet und den Besuch der Sternsinger ausdrücklich erwünscht haben.

Da die Resonanz der Kinder in diesem Jahr aber etwas geringer ist, könne es schon sein, dass es die Sternsinger nicht schaffen, vor allem die entlegeneren Stadtteile zu erreichen. „Es wird nicht überall klappen“, sagt Jutta Grobe und bittet um Verständnis. Schließlich seien das alles ehrenamtliche Betreuer und Kinder, die unterwegs seien. Das sollten die Hückeswagener bitte nicht vergessen. „Ich finde das auch kein Drama, die Menschen können sich die Karten mit dem Segensspruch ja auch im Pfarrbüro abholen“, empfiehlt Jutta Grobe. Die kleinsten Sternsinger seien in diesem Jahr fünf bis sechs Jahre, der älteste 18 Jahre.

Vor dem Aussendungsgottesdienst am heutigen Donnerstag erfolgt ab 14 Uhr die Gewandausgabe an die Kinder, die sich mit ihrer Teilnahme in diesem Jahr an die Seite von Kindern mit Behinderung stellen. „Wir gehören zusammen“ – so lautet die Kernbotschaft der Sternsinger. Exemplarisch werden Sternsinger-Projekte aus Peru vorgestellt.

In der Hauptstadt Lima gibt es eine Einrichtung der katholischen Kirche „Yancana Huasy“, das bedeutet „Haus der Arbeit“. „Sie ist einzigartig, weil dort Kinder mit Behinderungen so gefördert werden, wie in Deutschland. Diese Einrichtung umfasst ein großes umfangreiches Therapiezentrum, eine Schule, Werkstätten und Räume für die Lehrerausbildung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch die Mütter, die aus sehr armen Verhältnissen kommen, erhalten hier mit ihren Kindern Unterstützung. Sie werden darin bestärkt, dass ihre behinderten Kinder wertvoll sind und sie lernen, dass trotz der Behinderung eine positive Einstellung zum Leben möglich ist. Aber in Peru gibt es zu wenige Möglichkeiten für behinderte Kinder. Sie werden oft abgelehnt und als lästig empfunden. Schulische Bildung außerhalb der Behindertenstätte in Lima zu erhalten, z.B. auf dem Land, sei für solche Kinder fast nicht möglich.