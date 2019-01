Nachtserie: Betreuung rund um die Uhr garantiert

Die Mitarbeiter des Jugend- und Sozialwerks Gotteshütte, die in vollstationären Wohngruppen arbeiten, müssen auch nachts im Bereitschaftsdienst arbeiten. Wie etwa Lukas Schäfer, der in Wipperfürth arbeitet. Foto: Weitzdörfer/Wolfgang Weitzdörfer

Wipperfürth/Hückeswagen Die Mitarbeiter des Jugend- und Sozialwerks Gotteshütte müssen auch nachts im Bereitschaftsdienst arbeiten. Wie etwa auch Lukas Schäfer.

Lukas Schäfer ist direkt nach dem Abitur zum Hückeswagener Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte gekommen. „Ich habe 2011 mein freiwilliges soziales Jahr bei der Gotteshütte gemacht und direkt im Anschluss die praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher absolviert“, sagt der 26-jährige Ennepetaler, der derzeit zudem eine dreijährige Weiterbildung zum sozialpädagogisch-therapeutischen Berater macht. Er arbeitet in einer Wohngruppe für Jugendliche ab zwölf und bis 18 Jahren in Wipperfürth. „Ich kannte die Gotteshütte gar nicht, ich habe damals auf eine Anzeige reagiert, um mein FSJ zu machen“, sagt Schäfer. Die Wipperfürther Wohngruppe sei eine Regel- und keine Intensivgruppe, allerdings müsse auch hier rund um die Uhr Personal anwesend sein, um die Betreuung zu gewährleisten. „Wir sind hier quasi der Schritt vor der Verselbständigung der Jugendlichen“, sagt Schäfer.

Dem Aufenthalt in der Wohngruppe voraus würden immer Konflikte in der jeweiligen Herkunftsfamilie gehen. „Die Jugendlichen können nicht mehr daheim wohnen, die Eltern sind überfordert, die Jugendlichen schwänzen die Schule – es sind Konflikte vorprogrammiert, und irgendwann geht es nicht mehr“, sagt Schäfer. Hintergründe könnten sozialökonomisch schwache Familien sein, in denen es oft an Geld oder Bildung mangele oder in denen es Drogenprobleme gebe. Manchmal steckten auch Vernachlässigung hinter den gestörten Eltern-Kind-Beziehungen, Krankheiten der Eltern oder ein nicht funktionierendes Patchworkleben. Die Jugendlichen würden in der Folge oft unter Depressionen, ADHS, nahendem Borderline oder anderweitigen Bindungsstörungen leiden, nicht selten seien auch Drogen im Spiel.