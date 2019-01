Bürgermeister : Eine Stadt macht‘s – gemeinsam und gut

Bürgermeister Dietmar Persian geht es nicht um gnadenlose Harmoniebedürftigkeit. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

HÜCKESWAGEN 2018 war das Jahr der Planer und Entscheider. 2019 wird das Jahr der Macher. Der Hückeswagener Bürgermeister Dietmar Persian hat in seiner Haushaltsrede die Marschrichtung vorgegeben. Das Motto heißt „Gemeinsam stark“.

Von Brigitte Neuschäfer

In der letzten Ratssitzung eines jeden Jahres bringt der Bürgermeister schon traditionell den Haushaltsentwurf für das Folgejahr ein. Seine Haushaltsrede mit Rück- und Ausblick enthält viele konkrete Zahlen, hat aber auch Grundsatz-Charakter. Schließlich geht’s zwar nicht gleich um die „Lage der Nation“, wohl aber um die der Stadt. Die Kernaussage diesmal mit Blick auf das neue Jahr: „Hückeswagen macht‘s – gemeinsam und gut!“

Dietmar Persian wiederholte das in seiner Haushaltsrede vor dem Rat Mitte Dezember fast wie ein Mantra. Als Selbstbeschwörungsformel will er den Satz jedoch nicht verstanden wissen: „Das gemeinsame Machen ist für mich keine Wunschvorstellung sondern eine Zustandsbeschreibung dessen, was in Hückeswagen passiert“, sagt er. Und: „Ich erlebe diese Gemeinsamkeit sehr stark, mit den Politikern – aber auch mit den Verantwortlichen in unserer Wirtschaft und mit den Bürgern.“

Info Ansprechpartner Bürgermeister Sprechstunden Der Hückeswagener Bürgermeister Dietmar Persian bietet regelmäßig offene Sprechstunden in seinem Büro im Schloss an. Dann können alle Einwohner ohne vorherige Anmeldung mit dem Bürgermeister über ihre Anliegen sprechen. Die Termine werden auf den Internetseiten der Stadt veröffentlicht. Zusatzangebot Außerhalb der festgesetzten Sprechstunden können weitere Gesprächstermine mit dem Bürgermeister vorab vereinbart werden. Möglich ist das unter der Rufnummer 88-101 bei Monika Winter. Einwohner-Fragestunde Jede Sitzung des Stadtrates beginnt mit einer Fragestunde für die Einwohner. Alle Hückeswagener können dann Fragen, die sich auf Angelegenheiten der Stadt beziehen, an den Bürgermeister richten. Beantwortet werden sie im Regelfall sofort mündlich; bei komplizierteren Sachverhalten bekommen die Fragesteller eine schriftliche Antwort der Stadtverwaltung.

Dabei gehe es ihm nicht um gnadenlose Harmoniebedürftigkeit: „Es ist wichtig, dass wir in der Sache auch miteinander streiten und um den richtigen Weg ringen.“ Entscheidend sei aber, dass nicht gestritten werde um des Streites willen. „Fundamentalopposition ist überhaupt nicht mein Ding“, stellt Persian klar. Wir sind dafür, dass wir dagegen sind: Für den Bürgermeister ist das kein tauglicher Denkansatz, wenn es um das Wohl der Stadt und ihrer Menschen geht. Am Ende müsse der Konsens stehen, weil nur der von einer breiten Mehrheit mitgetragen werde.

Auch 2018 wurde in Hückeswagen gestritten und gerungen – wohl am heftigsten um die Zukunft der Schulen in der Stadt. Sie wurde durch den Bürger-Entscheid gezwungen, ihre bereits vom Rat mit großer Mehrheit beschlossene Schulpolitik neu – und ganz anders - zu denken. Die Bürger setzten sich am Ende durch mit ihrem Wunsch nach einem Neubau der Löwen-Grundschule und der Beibehaltung des Standortes für die Realschule. Damit war der Ratsbeschluss, um den im Vorfeld sehr lange und heftig gerungen worden war, quasi basisdemokratisch gekippt. Dietmar Persian hat das nicht als Niederlage empfunden, zumal er selbst den Grundschul-Neubau favorisiert hatte (allerdings nicht den Standort der Realschule an der Kölner Straße). „Wir werden jetzt jedenfalls alles daran setzen, die Entscheidung zum Neubau bestmöglich umzusetzen“, kündigt er an. Nach dem Bürger-Entscheid im nun zu Ende gehenden Jahr werde das 2019 eines der großen Einzelprojekte sein, eines, das die Menschen in der Stadt wahrscheinlich mit am meisten bewege. Andere große Themen des neuen Jahres werden der Breitband-Ausbau sein, immerhin 20 Millionen Euro von Bund und Land werden dafür investiert. Außerdem die Weiterentwicklung des Gewerbegebietes West III, die Umsetzung der Pläne für das Neubaugebiet im Brunsbachtal inklusive Neubau des Feuerwehrhauses, die weitere Planung für ein gemeinsames, interkommunales Gewerbegebiet in Bergisch Born und nicht zuletzt die Arbeit am Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK). Bei diesem Konzept wird die zukünftige Entwicklung vor allem der Altstadt im Blickpunkt stehen.

Gerade auch beim ISEK wünscht sich der Bürgermeister eine umfassende Beteiligung der Bürger aus Hückeswagen an den Planungsprozessen. Für ihn ist das ein Grundsatz-Thema: „Wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, wie wir in unserer Stadtgesellschaft miteinander umgehen und wie wir es in Zeiten der digitalen Medien schaffen, darauf zu achten und zu hören, was die Menschen in Hückeswagen wollen und wie wir sie in politische Entscheidungsprozesse einbeziehen können.“