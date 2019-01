HÜ­CKES­WA­GEN Die Aktion steht unter dem Motto „„Han­dys re­cy­clen – Gu­tes tun: Mein al­tes Han­dy für Fa­mi­li­en in Not“

Die Sammelaktion geht auch in diesem Jahr weiter: Die Ka­tho­li­sche Frau­en­gemein­schaft von St. Ma­riä Him­mel­fahrt be­tei­ligt sich 2019 wieder an der Ak­ti­on von „mis­sio“ un­ter dem Mot­to „Han­dys re­cy­clen – Gu­tes tun: Mein al­tes Han­dy für Fa­mi­li­en in Not“.

Ex­per­ten schät­zen, dass al­lein in Deutsch­land mehr als 100 Mil­lio­nen Alt­ge­rä­te zu Hau­se auf­be­wahrt wer­den. „Das möch­te das in­ter­na­tio­na­le ka­tho­li­sche Hilfs­werk mis­sio, das jähr­lich mehr als 1000 Pro­jek­te in mehr als 100 Län­dern in Afri­ka, Asi­en und Ozea­ni­en för­dert, än­dern“, erläutert Bea­te Knecht. Des­halb be­tei­li­ge sich auch die Hückesagener Frauengemeinschaft an der Ak­ti­on.