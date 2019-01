Ausstellung: Schöpfung als schöne Bescherung

Hückeswagen Fotograf Hans Dieter Schmitz lädt zur Vernissage für Sonntag ins Kultur-Haus Zach.

Das sind schon bewegende Tieraufnahmen, die der Hückeswagener Fotograf Hans Dieter Schmitz ausstellt. Zur Vernissage lädt er für kommenden Sonntag, 6. Januar, ab 15 Uhr ins Kultur-Haus Zach an der Islandstraße ein. Wer also vom Neujahrsempfang der Stadt (ab 11.30 Uhr im Heimatmuseum im Schloss) nach Hause geht, sollte einen Abstecher nicht vergessen. Die Ausstellung, die bis zum 10. März zu sehen sein wird, steht unter dem Motto „Die Schöpfung – eine schöne Bescherung“ und stellt faszinierende Tieraufnahmen in den Mittelpunkt, „zumeist Makroaufnahmen in einer Abbildung 1:1, teils auch als Vergrößerungen von Ausschnitten“, erläutert der Fotograf.

Insekten aus dem Bergischen Land haben es dem Hückeswagener besonders angetan, alle im eigenen Garten in Wiehagen fotografiert. Auch Landschaften sind unter den Motiven zu finden, die hat Schmitz in Australien, der Schweiz und in Deutschland aufgenommen. Wer zum Beispiel eine Blattlaus in riesig sehen möchte, sollte sich die Ausstellung ansehen. Bis zu einem Meter groß sind die Bilder, die der Fotograf ab 6. Januar zeigt – „etwa zehn bis zwölf größere Bilder und etwa 20 kleinere Motive“, sagt Schmitz. Die untere Etage im Kultur-Haus Zach nutzt er für die Ausstellung, so ist für alle auch ein barrierefreier Zugang möglich. „Bürgermeister Dietmar Persian hat zugesagt, eine kleine Ansprache zur Vernissage zu halten“, berichtet Schmitz, dessen Liebe zur Fotographie ihn schon sein gesamtes Leben begleitet. So wurde er 1968 mit dem „Deutschen Jugend Photopreis“ ausgezeichnet.