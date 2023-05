Förderverein der Evangelischen Kirchengemeinde Hückeswagen „Zukunft Jugend“ ist zufrieden mit dem neuen Jugendleiter

Bei den Neuwahlen des Vorstands wurden Vorsitzender Michael Weber, Kassierer Thomas Böhm und die Beisitzer Hannah Weber, Jürgen Dinstühler und Tobias Heyer wiedergewählt. Neue zweite Vorsitzende ist Daniela Jaeger, die den Posten von Frauke Walder übernimmt. Weitere Termine stehen auch schon fest: Für den 18. August lädt „Zukunft Jugend“ zum nächsten Mettwurst-Bingo ein, am 14. Oktober startet die Pizza-Aktion, am 28. Oktober ist „Tanz am Berg“ und am 4. November folgt der zweite Baby- und Kindersachen-Basar des Jahres im Gemeindezentrum Lindenberg. Mit den Veranstaltungen und der Präsenz in der Öffentlichkeit möchte der Verein zudem um Spenden und neue Mitglieder werben.