Tennis in Hückeswagen Die Fusion von TC Blau-Rot und HTC 73 ist beschlossene Sache

TC Blau-Rot Der Tennisverein wurde im Juni 1948 von Klaus Wiehager, Rolf Jünker und Franz Schnabel gegründet, nachdem sie zuvor durch die Stadt gezogen waren und das Startkapital gesammelt hatten. Die Gründungsversammlung fand am 20. Oktober 1948 im Haus Hartmann an der Schnabelsmühle statt. Umgehend wurde der erste Tennisplatz in Eigenarbeit an der Schnabelsmühle gebaut; das Eröffnungsspiel bestritten 1949 Erich Schnabel und Felix Kriegeskotte.

HTC 73 Am 30. Januar 1973 gründeten insgesamt 13 Tennisfreunde den zweiten Hückeswagener Tennisverein. Ende 1975 hatte er schon zwei Tennisplätze und immerhin schon 150 Mitglieder vorzuweisen. Mitte der 1980er Jahre wurde dann das Clubhaus an der Kölner Straße mit erheblichen Eigenleistungen der Mitglieder gebaut.