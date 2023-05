Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Musikalisch Abtauchen in die Welt der Südstaaten

Alle Musiker leben im Bergischen und haben Bühnenerfahrung in diversen Bandprojekten gesammelt. Torsten Mörchen singt leidenschaftlich und interpretiert die Songs authentisch. Oliver Koch am Schlagzeug liefert die verlässliche Basis für Peter Ehhalt am Bass sowie Jens Nannen und Stefan Lenzer an den Gitarren. Der Sound wird durch Peter Theisen an der Hammond-Orgel und am Piano komplettiert. Die Idee zur Band trug Lenzer schon einige Jahre mit sich herum und war auf der Suche nach gleichgesinnten Musikern. „Die zufällige Bekanntschaft mit Nannen, der ähnliche musikalische Ideen hatte, ließ es zu, die Idee wahr werden zu lassen“, berichtet Noppenberger. Ein gezieltes Casting führte dann zur aktuellen Besetzung. Der Bandname lehnt sich an den Songtitel „Ramblin‘ Man“ der Allman Brothers Band an und spiegelt die hohe Reisetätigkeit der meisten Bandmitglieder wieder.