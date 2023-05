Hückeswagener Paar feiert Goldhochzeit 50 Jahre gemeinsam Höhen und Tiefen überstanden

Der 31. Oktober 1970 ist Irmtrud (70) und Hans-Jürgen Grasemann (73) unvergessen geblieben. Denn an dem Tag lernten sich die beiden kennen. Zweieinhalb Jahre später wurde geheiratet, so dass am 25. Mai 2023 der 50. Hochzeitstag begangen werden kann. Die Zahnarzthelferin aus Hammelburg in Unterfranken und der gelernte Werkstoffprüfer aus Epe (heute ein Stadtteil von Gronau) waren sich an diesem Tag in Lüttringhausen über den Weg gelaufen und hatten sich zum Kaffee verabredet. Gekannt hatten sie sich allerdings bereits vorher. „Meine Kollegin war eine seiner Schwestern. Sie wollte mich gerne mit ihm verkuppeln“, berichtet Irmtrud Grasemann lachend. Und es hat gepasst – trotz aller Gegensätze. „Mein Mann ist eher extrovertiert, ich die Ruhigere“, erläutert die Jubilarin.