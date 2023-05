Vereine in Hückeswagen Die Frühschwimmer geben nicht auf

Info

Ausstattung Die IGF hatte in den Jahren vor der Schließung viel Geld in die Ausstattung des Bürgerbads gesteckt – in die Dampfgrotte, den Spraypark im Freien und in das Babybecken. „Wichtig ist hier, dass wir festhalten, dass wir hier gegenüber der Stadt unsere Ansprüche geltend machen“, sagte Tanja Bauer. Im Fall des Abrisses des Bürgerbads soll nicht über den Kopf der IGF hinweg entschieden werden.

Abstimmung Der Antrag wurde einstimmig angenommen.