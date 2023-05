Konzert in Hückeswagen Vorverkauf für Johnny-Cash-Show läuft

Die mit viel Liebe zum Detail konzipierte Country-Show orientiert sich in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild an einschlägigen, weltberühmten Konzertshows des Vorbilds und liefert originalgetreu alle Klassiker von „I Walk the Line“ über „Ring of Fire“ und „Jackson“ bis hin zu „Hurt“ im Zuge einer zweistündigen Live-Show, angelehnt an die historischen Konzerte mit dem musikalischen Gast „June Carter“. „Songs der ,American Recordings‘ werden in einem speziellen Akustikteil zelebriert“, versprechen die Veranstalter.