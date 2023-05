Hückeswagener Ehepaar feiert Diamanthochzeit Tuchweberindustrie stiftet das Eheglück der Steffens

Am ersten Weihnachtstag im Jahr 1960 verlobte sich das Liebespaar, am 24. Mai 1963 folgte die Hochzeit – zunächst standesamtlich in Hückeswagen, am selben Tag dann auch noch kirchlich in der katholischen Kapelle „Maria zur Mühlen“ in Kräwinklerbrücke. Gefeiert wurde im Standhotel Kürten. „Die Feier hat mein Opa bezahlt“, erinnert sich die 80-Jährige. Eine Wohnung fand das Brautpaar in einem kleinen Haus gleich neben dem Bürogebäude der Firma Schnabel. „Eigentlich wollten wir in Kleinberghausen ein Haus bauen. Aber dann wurde meine Frau krank, und ohne Kinder gab es keine Landesmittel“, berichtet Friedel Steffen. 1973 zog das Paar in die GBS-Wohnung am Fürstenberg. „Es war damals nicht einfach, eine Wohnung zu finden“, sagt der Jubilar. Im Juli 1973 kam dann Sohn Michael zur Welt, 1976 folgte der zweite Sohn Jörg.