GGS Wiehagen „Die kleine Zauberflöte“ im Forum der Hauptschule

Das war mal ein ganz anderer Unterrichtstag: Alle Kinder und Lehrer der GGS Wiehagen machten sich vergangene Woche auf den Weg ins Forum der Hauptschule und freuten sich auf ein besonderes Ereignis, denn sie durften alle gemeinsam die Oper besuchen. Die Kölner Opernkiste präsentierte das Stück „Die kleine Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Forum der Hauptschule verwandelte sich in ein kleines Opernhaus. Die begeisterten Kinder hatten viel Spaß bei ihrem ersten Opernerlebnis, berichtete die Schule im Anschluss an die Vorführung. Die „Kölner Opernkiste“ kommt direkt in die Schulen und will Oper unmittelbar und voller Spaß für Kinder erlebbar machen, heißt es in einer Pressemitteilung der GGS Wiehagen. Das Ensemble bestehe aus jungen, professionellen Theaterschaffenden, die die Lust verbinde, ihr Publikum von morgen direkt und vor Ort für die Oper zu gewinnen. Außer dem Stück „Die kleine Zauberflöte“ spielt die Kölner Opernkiste aktuell auch die Opern „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck sowie „Der Barbier von Sevilla“ von Rossini. Die Kosten für die Aufführung für die GGS Wiehagen wurden im Zuge men des Aktionsprogrammes „Ankommen und Aufholen“ von der Landesregierung NRW übernommen.