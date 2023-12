Konzert in Hückeswagen Projektchor stimmt vielstimmiges adventliches Gotteslob an

Der Titel des Konzerts lautete: „Besinnliches Adventskonzert“. Das Wort der Besinnlichkeit sei ganz bewusst gewählt worden, wie Krauss nach dem ersten Lied anmerkte. „Wir wollen nicht nur singen, sondern auch in mehreren Impulsen an die Geschehnisse in der Zeit rund um Weihnachten erinnern“, erläuterte der Chorleiter. Dementsprechend wurde zwischen den Liedern immer wieder gebetet oder kurze Texte verlesen. Dabei handelte es sich vor allem um deutschsprachige Lieder. Aber auch das eine oder andere englischsprachige Stück, etwa „God Rest Ye Merry Gentlemen“, war mit ins Programm genommen worden. Am Klavier saß dabei der Dirigent selbst. Der Projektchor war offensichtlich so gut eingesungen, dass ein Dirigat über das Klavierspielen hinaus gar nicht immer nötig war.