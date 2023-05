Städtebauförderung in Hückeswagen Fördermittel für Wilhelmplatz und Altstadt

Der Bürgermeister freut sich über den Zuschlag für die Förderung des Landes: „Diese Mittel sind unverzichtbar, um die geplanten Projekte in Hückeswagen umsetzen zu können.“ Die Schloss-Stadt erhalte eine Förderquote von 70 Prozent, so dass zusammen mit den städtischen Mitteln gut 1,7 Millionen Euro in die Sanierung der Innenstadt und der denkmalgeschützten Gebäude in der Altstadt investieren werden können. Persian: „Damit machen wir die Innenstadt fit für die Zukunft.“