Wohnen in Hückeswagens Nachbarstadt 48 Häuser in Reinshagensbusch

Im April sind in Zusammenarbeit mit Wupperverband, Oberbergischem Kreis und dem Erschließungsträger von einem örtlichen Tiefbauunternehmen erfolgreich sogenannte Suchschachtungen vorgenommen worden, um einen Weg für die mögliche Ableitung des Niederschlagwassers im Plangebiet für eine wartungsarme Verrohrung zu finden. Für die Ableitung des anfallenden Regenwassers konnte eine nachhaltige Lösung gefunden werden. Im Mai soll bei den Interessenten, die bei der Stadtplanung vorgemerkt sind, nachgefragt werden, ob nach wie vor Interesse am Erwerb eines Grundstücks besteht. Ab Juni soll mit der Vermarktung der Grundstücke begonnen werden. Parallel wird der Erschließungsträger mit dem Verfahren der Ausschreibung der Tiefbaumaßnahmen beginnen, so dass im Anschluss die Vergabe an ein Tiefbauunternehmen erfolgen kann. Ziel ist es, bis Ende des Jahres mit der Einrichtung der Infrastruktur mit Kanalisation und Baustraße zu beginnen.