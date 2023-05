Freizeittipps für junge Hückeswagener Das Programm für den Ferienspaß steht

Moritz ist sich sicher: „Es lohnt sich also wie immer, das Angebot zu durchstöbern und sich für die passenden Angebote anzumelden“. Wie das geht? Ganz einfach: Auf der Internetseite der Stadtverwaltung steht der Link zum Ferienspaß oder man gibt direkt https://obk.feripro.de/in den Browser ein, wo auch die Angebote weiterer oberbergischer Kommunen zu finden sind. Dort sind alle Angebote gelistet, und viele lassen sich direkt über das Internet buchen. Es gibt aber auch Angebote, die über den Veranstalter gebucht werden. Sämtliche Buchungen werden am kommenden Mittwoch, 31. Mai, freigeschaltet.