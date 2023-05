Bewährungsstrafe für Hückeswagener Überfall im Halloween-Kostüm – Opfer leidet noch heute

Vor knapp zehn Monaten kam es in Hückeswagen zu einer Szene, die reif für die Fahndungssendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ oder eine fiktive Krimiserie gewesen wäre. Am 4. August, gegen 11 Uhr, war ein maskierter Mann in den Kiosk in Wiehagen inklusive Lotto-Annahmestelle und Postagentur gestürmt und hatte die beiden Mitarbeiter und einen Kunden mit vorgehaltener Waffe bedroht.