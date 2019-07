Umweltsünder an der Bevertalstraße in Hückeswagen : Illegal Bauschutt entsorgt – wenige Meter vom Wertstoffhof entfernt

Hückeswagen Ein Unbekannter hat seinen Bauschutt zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstagmorgen an der Einmündung der Bevertalstraße nach Reinshagensbever einfach an den Wegrand gekippt.

Es sind vielleicht noch 500 Meter bis zum Wertstoffhof des Bergischen Abfallwirtschaftsverbands (BAV), An der Schlossfabrik. Aber das war jemanden womöglich zu weit. Vielleicht hatte es ihm auch nur zu lange gedauert, bis die Annahmestelle am Donnerstagnachmittag, 14 Uhr, wieder geöffnet hatte. Zu teuer dürfte dem Unbekannten das legale Entsorgen des Bauschutts dort jedenfalls nicht gewesen sein, hätte das doch nur wenige Euro gekostet. Der Unbekannte scheint es aber vorgezogen zu haben, seinen Abfall illegal in der Natur zu entsorgen – gegen 10 Uhr am Donnerstag entdeckte Fredi K. Roß, Anwohner aus dem nahen Kleineichen, an der Einmündung Bevertalstraße/Reinshagensbever den dort abgekippten Bauschutt. „Der muss zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstagmorgen dort abgeladen worden sein“, schreibt er in einer Mail an das Ordnungsamt der Stadt, die er an unsere Redaktion weiterleitete.