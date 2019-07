Förderung in Hückeswagen : Foodsharer bekommen Lastenfahrrad über Leader

Hückeswagen 25 Prozent der Anschaffungskosten müssen selbst übernommen werden. Da die Lebensmittelretter jedoch eine No-Profit-Organisation sind, sind sie auf der Suche nach Ideen für die Finanzierung.

Allerdings, und das sei der Haken an der Geschichte, müssten die Begünstigten 25 Prozent des Kaufpreises selbst übernehmen; 65 Prozent würden als Fördersumme durch Leader beigesteuert, zehn Prozent durch den Verein Leader Bergisches Wasserland. „Wir sind eine No-Profit-Organisation. Das heißt, dass wir keinerlei Spenden annehmen oder durch Verkaufsaktionen Geld erwirtschaften dürfen“, erläutert Andrea Münnekehoff. „So ein Fahrrad kostet um die 5000 Euro, so dass wir etwa 1250 Euro aufbringen müssten.“ Die 20 Lastenfahrräder, die von Leader genehmigt wurden, müssen aber erst noch ausgeschrieben werden.

Dabei wäre ein solches Lastenfahrrad gleich in mehrerlei Hinsicht vorteilhaft, sagt Anke Lorenz, die in Wipperfürth Lebensmittel rettet. „Wir bleiben selbst fit, tun aber auch was fürs Klima. Und wir könnten direkt vom Fahrrad aus die Lebensmittel verteilen.“ Denkbar sei, mit den gespendeten Lebensmitteln der Bäckerei von Polheim auf die Fahrradtrasse zu fahren und Brot, Brötchen oder Teilchen an Radler zu verteilen. Außerdem könnten die Foodsharer Werbung für sich machen. „Wir können auch bei Stadtfesten präsent sein“, ergänzt Andrea Münnekehoff.