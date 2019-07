Hückeswagen : Anmeldeschluss fürs Altstadtfest am 31. Juli

Hückeswagen Aus unterschiedlichen Gründen führt die Stadt auch für private Trödler wieder eine Standgebühr ein.

Besonders beliebt seien aber auch die privaten Trödelstände, die die Straßen und Plätze in der Altstadt säumten. Sie appelliert daher an alle, die ihren Keller oder Dachboden dieses Jahr von „alten Schätzchen“ befreien und diese auf einem Stand beim Altstadtfest anbieten möchten, sich zu sputen. Denn der Meldeschluss für private Trödelstände ebenso wie für gewerbliche Stände und die der Vereine ist Mittwoch, 31. Juli. „Spätere Meldungen können nicht mehr berücksichtigt werden“, stellt Monika Winter klar.

Sie verweist zudem auf eine Neuerung: Für private Trödelstände sind dieses Jahr Gebühren zu bezahlen. Zwar konnten die privaten Trödler in den vergangenen Jahren ihre Stände kostenfrei beim Altstadtfest aufbauen. „Dies hat aber dazu geführt, dass nicht nur die Zahl der Anmeldungen deutlich gestiegen war, sondern auch immer größere Stände angemeldet wurden“, berichtet die Organisatorin. Diese hätten in der Altstadt nicht untergebracht werden können. „Außerdem sind vielfach angemeldete Stände am Festwochenende nicht besetzt worden, was zu unschönen Lücken im Festbereich geführt hatte.“ Aus diesem Grund habe die Stadtverwaltung entschieden, wieder eine geringe Gebühr auch für Privattrödler einzuführen. Auf eine Grundgebühr wird verzichtet, lediglich eine Gebühr pro Quadratmeter in Höhe von 3,60 Euro für das gesamte Wochenende wird fällig. Ein typischer privater Trödelstand von drei mal zwei Meter kostet demnach 21,60 Euro. Monika Winter: „Im Vergleich zu anderen, kommerziellen Trödelmärkten ist das immer noch sehr günstig.“